Привитым туристам будут выдавать цифровые пропуска

По мере того, как дни становятся теплее, а ночи — короче, европейцы все больше думают о лете и отпусках. Они надеются, что пандемия к тому времени хотя бы ослабнет, и жизнь станет нормальнее. Но чтобы человека впустили на отдых в другую страну, не опасаясь, что он инфицирует местных жителей, ему желательно сделать прививку и получить на этот счёт документ. Еврокомиссия называет его "цифровой зелёный пропуск", имея в виду, что при его предъявлении на границе обладатель будет проходить как зелёный свет.

Электронный чип должен содержать:

• Доказательство вакцинации человека,

• Или отрицательный результат теста на коронавирус,

• Или информацию о выздоровлении от Covid-19, то есть наличии антител.

У профессора Оксфордского университета возникло к авторам идеи множество вопросов:

«Мы знаем, что вакцины защищают людей от серьезных заболеваний, но мы не знаем таких вещей, как продолжительность иммунитета, поэтому нужно указать какой-то срок годности, - сказала Мелинда Миллс. - Ещё один вопрос возникает из-за новых штаммов. Ведь появляются разные новые варианты вируса. Есть предварительные указания на то, что некоторые вакцины от них хуже защищают. Поэтому вам действительно придется подумать о том, как это исправить».

Профессора Миллс беспокоит также возможность использования личных данных обладателя пропуска:

«Так у кого будет доступ к этим данным? У правительства или коммерческих компаний? Как они будут их использовать? Итак, много людей будет пересекать границы, участвовать в различных мероприятиях, они хотят знать, будут ли проверяться уплата ими налогов, их иммиграционный статус. Могут возникнуть другие вопросы, например об поиске потенциальных носителей вируса. У меня, например, есть QR-код на мобильном телефоне, и я использую его, когда добираюсь до работы, затем я иду в паб, затем в тренажерный зал (может быть, не в таком порядке). Когда вы ходите во все эти разные места, вас будут отслеживать? Будет ли это изучаться ваша мобильность и ваше поведение? Люди захотят узнать, обеспечена ли безопасность такой электроники? Можно ли её взломать? »

При таком разнообразии этических и технических вопросов представителям 27 стран-членов ЕС договориться о внедрении цифрового зелёного пропуска будет сложно. Они должны это сделать в принципе до 17 марта. На выработку стратегии и согласования деталей даётся 3 месяцев. Как раз, чтобы обеспечить свободу передвижения вакцинированным туристам к началу курортного сезона.