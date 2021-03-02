Сейшелы на пути к коллективному иммунитету

Власти Сейшельских Островов заявляют, что благодаря массовой вакцинации здесь вскоре будет сформирован «коллективный иммунитет» к коронавирусной инфекции. Благодаря этому распространение заболевания прекратится и Сейшелы снова смогут принимать туристов. С таким оптимистичным прогнозом выступил президент страны Уовел Рамкалаван, который ещё в начале январе первым сделал себе прививку, стремясь подать пример окружающим:

– Мы запустили программу вакцинации в январе, и сейчас более 44% населения уже получили вторую дозу китайской вакцины Sinopharm. При этом мы также используем европейскую вакцину, и к середине марта рассчитываем достичь коллективного иммунитета. Тогда наша страна снова сможет открыться для туризма.

Население островов составляет около 100 тысяч человек. Туристический сектор остаётся ключевым для местной экономики, и пандемия нанесла ему серьёзный удар. В 2020-м году число туристов сократилось более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом, бюджет страны не досчитался более 300 миллионов долларов.