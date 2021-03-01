Обучение безработных матерей-одиночек и беженцев

Безработные матери-одиночки, бежавшие в Европу от бедности. Сочетание таких качеств обычно помещает человека в категорию уязвимых. Но не в бельгийском городе Гент, где молодые женщины, такие как Геррат, проходят бесплатное обучение, чтобы стать специалистами по уходу за детьми. Приехав из Ганы и родив девочку, Геррат воспользовался возможностью, чтобы начать новую жизнь.

«Здесь нас учат многому. Вначале я всего этого не знала, думала, с детьми будет легко, но потом поняла, что об этом нужно много знать! А когда сдаёшь экзамен и постигаешь профессию, это дает уверенность в себе и способность делать многое. Я теперь не беспокоюсь по этому поводу, по-моему, я изменилась и выросла ».

Благодаря этому проекту, в городских яслях появились дополнительные рабочие руки, больше волонтеров присматривают за малышами, которым больше нравится общаться, чем оставаться дома. Обучение длится около двух лет и может привести к найму в том же дошкольном учреждении.

Руководитель центра по уходу за детьми Тинеке ван Крененбрук старается учитывать культурные и лигвистические особенности многих матерей, которые приехали из других стран.

«Это очень важно и очень сложно: все практические указания и документы написаны здесь на голландском, многие люди не очень хорошо знают этот язык и испытывают трудности. Но мы помогаем, особенно начинающим, и это укрепляет доверие. Я считаю, что доверять друг другу очень важно ».

Проект, реализуемый в Генте, финансируется Европейской программой защиты детей от бедности и управляется бельгийским Фондом имени короля Бадуэна. На данный момент 14 матерей прошли обучение, которое завершится экзаменами в июне. Как рассказывает руководитель проекта Бьорн Мартенс, помимо основной своей задачи он воспитывает самих иностранцев, вовлекает их в местную жизнь и помогает им с занятостью.

«Родители приводят своих детей в садик, и благодаря этому проекту сами растут как личности. Здесь они получают не только профессиональные навыки, но и личные компетенции. В этих двух областях с ними работает инструктор по трудоустройству. Собственно, каждый разговор с таким тренером начинается со слов: "как дела? ».

В проекте участвуют 1200 их воспитанников 32 детских садов. Они включены в систему бесплатного дошкольного образования, которое предоставляется в Бельгии всем, кому только что исполнилось 2,5 лет. В Генте и Фламандском регионе количество наборов в классы ограничено шестью в год.