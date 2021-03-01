Насилие против участников мирных акций протеста в Мьянме

В Мьянме несогласные с захватом власти военными выходят на улицы несмотря на подавление протестного движение. Накануне в семи городах по меньше мере 18 человек погибли и более 30 получили ранения в результате разгона демонстраций. В стране также проходит забастовка против военного переворота. В ней принимает участие персонал уже трети медучреждений Мьянмы. В крупнейшем городе Янгоне остановлено движение на всех железных дорогах, из-за стачки сотрудников частных банков возникли трудности со снятием наличным денег.

В ООН выступили с осуждением репрессии в Мьянме. "Мы обеспокоены происходящим, так как военные Мьянмы уже не один раз безнаказанно нарушали права человека. К ответственности никого не привлекли. Поэтому у нас вызывает тревогу возможность еще большего кровопролития", — заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека.

Между тем отстраненному от власти политическому лидеру Мьянмы, государственному советнику Аун Сан Су Чжи предъявлены новые обвинение — в подстрекательстве к мятежу и использовании незаконного оборудования. Ранее Аун Сан Су Чжи, к которой не допускают адвокатов, обвинили в нарушении законов об импорте/экспорте и о ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе за проведение предвыборной кампании в условиях эпидемии коронавируса. Представители армии утверждают, что прошедшие в ноябре выборы были сфальсифицированы.