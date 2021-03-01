Горбачёву — 90 лет

Человек, благодаря которому — или из-за которого — мир сегодня выглядит именно так, а не иначе: Михаилу Сергеевичу Горбачёву исполняется 90 лет.

Один из самых известных политиков современности, Лауреат нобелевской премии мира и обладатель десятков премий, наград и почётных званий, человек, с именем которого связана смена одной исторической эпохи на другую. Его благодарят за освобождение и обвиняют в развале огромной страны и превращении её в хаос.

На Западе, особенно в европейских странах бывшего соцлагеря, первый и последний президент Советского Союза остаётся освободителем, символом новой, однозначно лучшей, жизни.

Янош Зольцер, писатель:

"Тот факт, что мы сейчас говорим свободно — его главная заслуга. 30 лет назад он практически дал свободу Советскому Союзу и народам Восточной Европы. То, как он сделал это, определяет нашу жизнь по сегодняшний день".

На родине же надежды на "нового и молодого", который пожимал рабочим руки и не стеснялся острых вопросов, вскоре сменились разочарованием, и сегодня в России Михаила Горбачёва воспринимают существенно иначе, чем за рубежом. Причём претензии к последнему лидеру СССР высказывают со всех сторон политического спектра.

"Новое мышление" и "разрядку" одни воспринимали как капитуляцию в не проигранной холодной войне; другие критиковали его за излишнюю осторожность и попытки удержать отживший своё строй.

Именно умеренность — или, по мнению других, половинчатость — реформ горбачёвской команды привела к тому, что союзников в нужный момент у президента не оказалось. Реформы так и не помогли справиться с тяжёлой экономической ситуацией. И в итоге организованный консервативными противниками Горбачёва путч превратился в победу его либеральных противников.