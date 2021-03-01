Ярлыки энергоэффективности станут ещё полезнее

Одной из зримых примет Евросоюза стали разноцветные ярлыки, которые давно уже наклеивают на электроприборы в зависимости от их экономичности. С ускорением перехода ЕС на зелёные технологии и более устойчивое развитие эту систему решено обновить. Теперь ярлыки помогают потребителям сокращать не только свои счета за свет и тепло, но и углеродный след, то есть выбросы газов, вызывающих парниковый эффект. Стала проще буквенная шкала - от A до G. Четыре дополнительные категорий A+ исчезли. Новые правила маркировки вступают в силу с понедельника.

Изменения приветствует директор по устойчивому развитию и безопасности Европейской организации потребителей:

«Это хорошо для потребителей, - сказала Сильвия Мауре. - Мы знаем, что они обращают всё большее внимание на этикетки энергоэффективности, когда посещают магазины, потому что система очень прозрачна, сопоставима и проста для понимания. Мы думаем, что потребители выигрываю, когда им помогают таким образом контролировать свои расходы на энергию в будущем ».

По оценкам, новый дизайн позволит к 2030 году сберечь от сжигания около 230 млн тонн нефти. Для потребителей это может означать среднюю экономию до 285 евро в год на счетах домохозяйства за электричество. Ещё 66 млрд евро составят дополнительные доходы европейских компаний.

Новые этикетки первоначально будут применяться к четырем категориям товаров - холодильникам и морозильникам, посудомоечным машинам, стиральным машинам и телевизорам. Упаковки лампочек изменятся позже в этом году, а других товаров - в ближайшие годы.

Чтобы оставить место для разработки более энергоэффективных устройств, Еврокомиссия решила оставать категорию класса A пустой.