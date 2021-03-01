"Берлинале" пройдёт в два этапа

«Берлинале» – первый крупный европейский кинофестиваль года, но в этот раз впервые за его историю нет ни красной ковровой дорожки, ни публики. Фестиваль разбит на два этапа – первый из которых, виртуальный, состоится на этой неделе, а второй, как надеются организаторы, пройдёт празднично и шумно уже в июне. Поясняет Мариетт Риссенбек, исполнительный директор «Берлинале»:

– Нельзя было просто взять и отменить «Берлинале». Мы искали наиболее удачное из возможных решений, чтобы представить программу фестиваля зрителям, прессе и киноиндустрии в 2021-м году. Вот почему возникла идея провести «Берлинале» в два этапа. Это совершенно новый подход, который действительно открывает новые горизонты.

В конкурсной программе соревнуются 15 кинокартин, это меньше, чем обычно. Большинство фильмов – из Германии и других европейских стран, а также из Ирана, Южной Кореи, Японии и Мексики. Американские ленты в этот раз в программу не входят. Комментирует художественный директор «Берлинале»Карло Чатриан:

– На «Берлинале» представлены фильмы, которые либо снимались, либо монтировались уже во время пандемии. Только в некоторых из них нашёл отражение новый мир, в котором мы теперь живём, но все они в какой-то мере несут в себе отпечаток этого неопределённого времени, которое нам выпало.

В этом году в конкурсе участвуют два венгерских фильма, включая «Естественный свет», посвящённый Второй мировой войне. Как и в прошлом году, в программе «Берлинале» – комедийные фильмы, среди которых последняя лента румынского режиссёра Раду Джуде. Список победителей будет объявлен 5 марта.