Рим: театр с доставкой на дом

Это одна из новейших служб доставки в Риме. Но клиентам привозят не фастфуд, а духовную пищу. С января нынешнего года актриса Микела Чезаретти Сальви встречается со своими клиентами в парках, или во дворе их домов. Микела разработала "театральное меню" в котором есть комедии, трагедии и драмы. Заказать представление жители Вечного города могут по интернету.

Микела Чезаретти Сальви, актриса: "Нас буквально заваливают новостями, которые оказывают огромное негативное влияние на настроение людей. Чрезвычайная ситуация, связанная с кризисом в области здравоохранения, длится уже очень долго. С этим сложно справиться, причем на всех уровнях. Здоровье - это не только нормальное функционирование всех органов. Это еще и душа. Поэтому быть в контакте с миром театра, с поэзией и музыкой крайне важно, чтобы противостоять невзгодам".

В проекте участвует множество театральных актеров. Идея принадлежит профессиональному рассказчику Ипполито Кьярелло, который поделился задумкой с художниками и комедиантами. Это временное решение. Но оно помогает участникам проекта зарабатывать на жизнь.

Лука Скорцоне, студент: "Это замечательная инициатива, сделать так, чтобы театр приходил к зрителям. Из-за распространения коронавируса мы не можем смотреть спектакли непосредственно в театрах".

Прошло чуть больше года с тех пор, как учреждения сферы развлечений практически полностью прекратили работу. В то время, как музеи на спаде пандемии открывали свои двери для публики, театры оставались закрытыми. По данным итальянского Общества авторов и издателей, с начала санитарного кризиса актеры потеряли около 72% своих доходов.