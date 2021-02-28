Оппозиционеров обвиняют в нарушении закона о нацбезопасности

Полиция Гонконга предъявила 47 оппозиционным активистам обвинения в заговоре с целью подрыва государственной власти. Речь идет об участниках группы в составе 55 человек, которые были задержаны в начале января по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности и потом отпущены под залог. В понедельник они предстанут перед судом, где им будет оглашена дальнейшая мера пресечения.

К сторонникам обратился один из них, Лестер Шам: "Вне зависимости о того, насколько будет тяжело потом, хочу сказать народу Гонконга — где бы вы ни находились, сохраняйте уверенность и надежду и продолжайте нашу борьбу".

Официальные обвинения предъявлены 39 мужчинам и 8 женщинам в возрасте от 23 до 64 лет. Среди них ряд бывших законодателей от демократических партий, а также организатор созданного в 2014 году протестного движения "Оккупируй Централ" бывший университетский профессор Бенни Тай.

Следствие утверждает, что оппозиционеры планировали парализовать работу правительства путем сговора и проведения незаконных праймериз и якобы намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета, а их задача состояла в том, чтобы получить там более половины мест (от 35 и выше), целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать.

За последние месяцы по подозрению в нарушении закона о нацбезопасности в Гонконге задержаны 97 человек.