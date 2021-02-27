ЕС и ООН требуют немедленно освободить похищенных в Нигерии школьниц

Европейский союз призвал немедленно освободить похищенных в пятницу 317 учениц государственной средней школы-интерната для девочек, расположенного в нигерийском городе Джангебе, штат Замфара. К призыву выпустить на свободу заложников присоединилась и Организация Объединенных Наций.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН: "Генеральный секретарь ООН самым решительным образом осуждает произошедшее и требует немедленно и без всяких условий освободить девочек. Как мы уже говорили ранее, школы всегда должны быть безопасным местом, где дети учатся и не боятся насилия".

Между тем в субботу представители нигерийских властей сообщили об освобождении группы студентов и сотрудников государственного колледжа в городе Кагара. Они были похищены вооруженными бандитами 17 февраля. Бывшие заложники - 42 человека, среди которых 27 учеников, прибыли в Минну - административный центр штата Нигер. Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа. Был ли он выплачен на этот раз неизвестно, но власти вели переговоры с похитителями.