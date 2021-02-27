Ведущие церемонии вручения премии "Золотой глобус" готовятся объявить победителей

В нынешнем году церемония вручения американской премии "Золотой глобус" за достижения в области кинематографа и телевидения состоится в режиме видеотрансляции. Она будет вестись одновременно из банкетного зала "Рейнбоу-рум" в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и из отеля "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз. Номинанты выйдут на связь из разных точек планеты. Ведущими церемонии выступят актрисы Тина Фей и Эми Полер.

Эми Полер, актриса и режиссер: "Да, Тина ко мне присоединится. Она будет в Нью-Йорке, а я намерена присутствовать в Калифорнии. И мы собираемся в полной мере воспользоваться моментом: посмотреть насколько забавно проводить церемонии награждения с помощью компьютера".

В категории "Лучший драматический фильм" на награду рассчитывают картины "Отец", "Земля кочевников", а так же фильмы "Манк" и "Девушка, подающая надежды". Замыкает список в этой номинации "Суд над чикагской семеркой". Эта лента режиссера Аарона Соркина рассказывает о группе протестующих против войны во Вьетнаме, которых обвинили в заговоре.

Серьезный претендент на победу и картина "Манк" Дэвида Финчера. Фильм повествует о сценаристе Германе Манкевиче, который в 1942 году разделил с Орсоном Уэллсом "Оскар" за сценарий к фильму "Гражданин Кейн".

Особняком в категории "Лучший драматический фильм" стоит лента "Земля кочевников" 38-летней Хлои Чжао. На Венецианском кинофестивале картина о людях, потерявших жилье и кочующих по западу США, взяла "Золотого льва" - главную награду форума.

"Золотой глобус" может получить и фильм "Отец" французского режиссера Флориана Зеллера. Герой картины, которого играет Энтони Хопкинс, постепенно и безвозвратно теряет память в результате прогрессирующей деменции. К слову, Хопкинс оказался в числе номинантов на приз лучшему актеру в драматическом фильме. Вердикт мы узнаем в ночь с воскресенья на понедельник.