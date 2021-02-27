Точечный карантин во Франции и Польше

Во французском городе Дюнкерке с этих выходных начался более строгий карантин из-за роста числа заразившихся коронавирусом. В этой агломерации на севере Франции с населением 250 000 жителей заболевают в четыре раза чаще, чем в среднем по стране, у большинства обнаруживается британский штамм. Однако местный рынок даже в условиях изоляции работал.

"Да, надо пойти на рынок в субботу утром, а потом вернуться домой и остаться там, вот и все!", - говорит эта женщина.

Те же правила были введены во французском департаменте Приморские Альпы. Накануне мэр Ниццы объявил о закрытии на выходные дни пляжей и Английской набережной, а также четырех рынков в центре города. Жителям Ниццы разрешено заниматься индивидуальной физической активностью, выгуливать домашних животных и совершать прогулки в течение одного часа, но не удаляться от дома более чем на 5 км.

Более строгие правила в связи с новой волной пандемии также ввели в Польше. Самая сложная ситуация с коронавирусом - в Варминьско-Мазурском воеводстве. Там до 14 марта действуют новые ограничения. Закрыты отели, торговые центры, кинотеатры.

"Мы уже привыкли к этим ограничениям, честно говоря, я рад, что они действуют, мне самому пришлось тяжело с COVID, и меня раздражает, когда люди игнорируют эту ситуацию и ходят с масками на подбородке, с шарфами, я поддерживаю эти меры", - говорит этот мужчина.

С субботы на всей территории Польши запрещено использование пластиковых козырьков и платков, разрешены только маски.