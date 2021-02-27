Жители Канады недовольны темпами вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Канаде началась 14 декабря, но пока первую дозу прививки получили лишь около 3% жителей страны. Правительство критикуют за плохую организацию процесса.

Марго Рокет живет в Торонто и решила привлечь внимание к этому вопросу: "Накануне дня рождения моей мамы, которой должно было исполниться 94 года, я поняла, что вакцину она так и не получила, даже никакой надежды нет, нет никакого взаимодействия с властями на любом уровне, даже с ее врачом. Складывается впечатление, что никто ничего не знает. Многие обещания не выполнены, мне это надоело, я хочу, чтобы весь мир увидел, что маме 94 года, что она достойна вакцинации и хочет получить прививку".

Пока в стране доступны вакцины, созданные американскими компаниями Pfizer и Moderna. Поставки препаратаAstraZeneca начнутся в марте. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.