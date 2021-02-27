Пашинян настаивает на своем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение уволить начальника Генштаба Вооруженных Сил Оника Гаспаряна. Ранее глава государства отказался подписывать соответствующий указ, подчеркнув, что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок.

Тысячи сторонников оппозиционного "Движения за спасение Родины" в субботу вышли на центральные улицы Еревана, приветствуя это решение президента. Теперь Саркисян должен в трехдневный срок или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Массовые акции противников и сторонников Пашиняна продолжаются в Армении с 25 февраля после того, как Генштаб выступил с требованием отставки премьера и правительства. Военные заявили, что действующий кабинет министров не в состоянии принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян расценил демарш руководства Генштаба как попытку военного переворота.