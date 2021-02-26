Долгая и трудная дорога домой. Восемь россиян - сотрудников посольства России в КНДР и члены их семей - добирались до России в условиях коронавирусного локдауна почти 40 часов, причем последний отрезок пути, между пограничными городами Туманан и Хасан, им пришлось проделать, толкая дрезину. Единственным мужчиной в маленьком отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь, сообщили в МИД РФ.

На российской стороне вернувшихся встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке, которые отвезли их в аэропорт, откуда они в пятницу вылетели в Москву.