4 млн россиян привиты от коронавируса

Прививку от коронавируса в России получили почти 4 млн человек. Это около 3% населения. Такие данные представил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. При этом не уточняется, сколько привитых получили одну или обе дозы.

По словам Брико, в целом в России наметилась тенденция к снижению числа новых заражений, но значительный спад заболеваемости ожидается только к лету. Осенью же может произойти новый всплеск эпидемии, сдержать который будут призваны санитарные меры и вакцинация, — рассказал академик на научно-практической конференции, посвящённой COVID-19.

Лидеры вакцинации

В лидерах по абсолютным показателям прививочной кампании оказались США, Китай и Великобритания. Согласно официальным данным, более 46 млн американцев получили хотя бы одну дозу (14% населения), свыше 21,5 млн привиты полностью. В начале февраля правительство Китая отчиталось о том, что представители групп риска получили 40 млн доз. К середине месяца Пекин рассчитывал привить 50 млн человек (3,5% населения).

Особое место занимает Израиль, где уже удалось полностью привить от коронавируса примерно половину населения. Первую дозу получили более 4,5 млн человек, вторую — 3,1 млн.

Прививочная кампания в Европе

Великобритания занимает первое место по темпам вакцинации в Европе. Как минимум одну дозу вакцины, согласно официальной статистике, получили более 18 млн жителей Соединённого Королевства (27% населения), при этом полностью привиты 700 тысяч человек.

В ЕС показатели прививочной кампании ниже. Так, например, в Германии, по официальным данным, хотя бы одну дозу получили уже более 3,7 млн человек (4,5% населения), почти 2 млн полностью привиты.

В Польше, как сообщает минздрав, привиты более 2.8 млн человек (около 7% населения). Свыше 1 млн получили уже обе дозы вакцины.

Во Франции к середине этой недели как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 2,7 млн человек (4% населения). Более половины от этого числа привиты полностью.

Вакцинация в Европе столкнулась с рядом проблем. На первом же этапе возникли трудности с поставками препаратов, которые, как оказалось, не могут быть произведены достаточно быстро в необходимом объёме. Кроме того, появлялись сообщения о сложностях с организацией столь масштабной прививочной кампании. Между тем, крупнейшие европейские страны обещали уже к лету обеспечить вакцинами всех жителей.