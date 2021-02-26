"Европа без границ" возводит границы

Граница Португалии с Испанией закрыта с 31 января из-за третьей волны пандемии. Проезд через приграничную рабочую зону разрешен, но есть только восемь постоянно открытых пограничных пунктов и еще семь, которые работают всего несколько часов в будние дни. Международный мост, соединяющий португальский Вила-Нова-ди-Сервейра и испанский муниципалитет Томиньо на севере Пиренейского полуострова, - один из пунктов пересечения границы, которые были закрыты.

Филипа Соареш, Euronews: "Мост Дружбы длиной 400 метров позволяет иностранным работникам добраться до своих домов всего за несколько минут. Но с его закрытием им теперь приходится преодолевать десятки километров, чтобы пересечь один из открытых пограничных пунктов, теряя время еще и в очереди".

Португалец Карлуш Симойнш - один из тысяч приграничных рабочих, столкнувшихся с проблемами в этом регионе. Он живет в Галисии, но работает в компании, расположенной в Вила-Нова-ди-Сервейра.

Карлуш Симойнш, приграничный работник: "Раньше мне требовалось только 5-6 минут, чтобы добраться от дома до места работы, потому что это всего 5-6 километров. Теперь я проделываю 30 километров в каждую сторону, и это занимает в три раза больше времени. Теперь мне нужен почти час на поездку в один конец и еще час, чтобы вернуться. Это означает больше расходов на автомобиль и эмоциональный стресс".

Карлуш - водитель грузовика. Ежедневно ему приходится пересекать границу не менее шести раз, а иногда он вынужден стоять больше часа в очереди.

Против закрытия границы протестовали мэры 26 португальских и галисийских муниципалитетов.

Фернандо Ногейра, мэр Вила-Нова-ди-Сервейра: "Закрытие границ оказало огромное влияние на наши муниципалитеты, потому что, как известно, на этой границе протяженностью всего 70 километров очень интенсивное движение, которое представляет собой половину и более грузовых и пассажирских наземных перевозок между Португалией и Испанией, а, следовательно, между Португалией и Европой".

Из-за сложившейся ситуации власти Португалии и Галисии обратились за политической и экономической помощью к Еврокомиссии, поскольку принцип "Европа без границ" оказался под угрозой.