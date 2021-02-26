США готовы обсуждать цифровой налог

Соединённые Штаты намерены отказаться от тех своих предложений по реформе правил глобального цифрового налогообложения, которые стали главным препятствием для заключения соглашения. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен своим коллегам из стран «Большой двадцатке». Это означает, что переговоры по вопросу «цифрового налога», зашедшие в тупик при прежней администрации, смогут возобновиться в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

Многие страны уже давно выражали недовольство тем, что крупные интернет-компании зарабатывают на своих услугах по всему миру, но налоги при этом платят по месту регистрации, как правило в юрисдикциях с льготным налогообложением. В последние два года ряд европейских стран ввёл цифровой налог на прибыль иностранных компаний, что привело к трениям с США, которые теперь заявляют о стремлении уже летом прийти к соглашению со своими партнёрами.