Евросоюз крепит самооборону и улучшает вакцинацию

Главы государства и правительств Евросоюза обсудили угрозы, исходящией для него от соседних регионов, особенно Ближнего Востока и Северной Африки. Второй день видеоконференции лидеров ЕС был посвящён также взаимодействию с НАТО. Председатель Еврокомиссии (и бывший министр обороны Германии) отметила, что Союз должен быть способен защищать себя и сам:

«В некоторых случаях мы отвечаем на вызовы через НАТО, известны все театры, на которых в настоящее время находится НАТО, но есть также сценарии без участия НАТО, и тогда Европейский Союз действует сам, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Европейский Союз должен быть способен на такие миссии, какие выполняет, например, ООН. Евросоюзу необходимо развивать свой собственный потенциал и остановить фрагментацию, которая у нас в данный момент происходит. Нам в Евросоюзе нужно объединять наши военные ресурсы и разрабатывать совместимые системы »

Но главными темами встречи в верхах была борьба с коронавирусом и ускорение производства и применения вакцин. Участники договорились выдавать привитым гражданам документ, который поможет им перемещаться через границы без дополнительных тестов. Идею с энтузиазмом поддержал премьер-министр председательствующей в ЕС Португалии:

«Это сертификат будет работать для всего ЕС и взаимно признаваться всеми подписавшимися сторонами, как это уже сделано с системой быстрого тестирования, - сказал Антониу Кошта. - Он гарантирует, что человек сможет въехать в Португалию, не садясь на карантин, и также покинуть страну без необходимости карантина."

После нескольких месяцев виртуальных встреч руководители Евросоюза и стран-членов планируют встретиться очно в следующем месяце, как и прежде, в Брюсселе.