Нидерланды: комендантский час законен

Правительство Нидерландов имело право установить в стране комендантский час в период пандемии – в соответствии с законом о чрезвычайном положении. Такое решение вынес апелляционный суд страны в пятницу, отметив, что запрет выходить на улицу после девяти часов вечера был адекватной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

Группа местных активистов добивалась признания этих ограничений незаконными. На прошлой неделе окружной суд в Гааге принял их сторону и отменил комендантский час, сочтя, что правительство не смогло обосновать необходимость данной меры. Теперь законность этих действий подтверждена. Из Амстердама передаёт корреспондент Euronews Фернанде ван Тетс:

– Правительство в итоге выиграло это дело. В стране всё больше заразившихся, 15 тысяч человек умерли от ковида, а уровень инфицирования не опускается ниже единицы. Это вызвано, главным образом, распространением новых штаммов – британского и южноафриканского. Власти заявляют, что в таких условиях действующие ограничения должны оставаться в силе по меньшей мере до середины марта.