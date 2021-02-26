Власти ЕС оказывают давление на производителей вакцин

Европейский Союз призвал компании, производящие вакцины от коронавируса, к повышению степени прозрачности и предсказуемости. Лидеры стран сообщества указали: производители препарата должны строго соблюдать договоры о поставках, а ЕС в свою очередь будет требовать от фармкомпаний доставки в срок полагающегося количества прививок.

Стелла Кириакидис, еврокомиссар по вопросам здравоохранения: "Для государств-членов ЕС мы определили общую цель - вакцинировать к лету не менее 70% взрослого населения. Это амбициозная цель, но она достижима. Предсказуемость в отношении поставок прививок имеет важное значение для того, чтобы кампания по вакцинации была эффективной. Мы работаем круглосуточно, без выходных, и делаем все возможное, чтобы фармацевтические фирмы выполняли договоренности ".

В ходе специальных слушаний в Европейском парламенте, главы ведущих западных производителей вакцин от коронавируса заявили, что прилагают максимум усилий, чтобы нарастить поставки препарата в страны ЕС.

Паскаль Сорио, исполнительный директор AstraZeneca: "Прежде всего, мы должны использовать возможности для увеличения производственных мощностей. Компания делает новые значительные инвестиции. Речь идет например, о нашем партнерстве с IDT Biologika в Германии. Это позволит нарастить производственные мощности в Европе. Мы хотим помочь Европе стать независимой в сфере производства вакцин".

В странах Европейского Союза COVID-19 унес жизни более полумиллиона человек. Руководство государств ЕС обеспокоено и ростом числа случаев заражения новыми вариантами коронавируса. Несмотря на закупку бОльшего количества доз, чем это необходимо, проблемы с поставками могут помешать графику вакцинации, что в конце концов, негативно скажется на экономическом восстановлении.