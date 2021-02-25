В Азербайджане чтут традиции горских евреев

Азербайджан издавна был домом для различных этнических групп, в том числе горских евреев - потомков еврейского народа, мигрировавших из Персии в горы Кавказа сотни лет назад.

Музей истории горских евреев является единственным в мире. Он собрал в себе документы, предметы быта и артефакты. Это музей посвящен истории и культуре, прошлому и настоящему горских евреев. Он отражает высокую степень взаимодействия и взаимоуважения еврейского и азербайджанского народов Игорь Шаулов директор музея

Красная Слобода выделяется на фоне других азербайджанских поселений своим уникальным архитектурным стилем. Местные жители чтут и хранят свои многовековые традиции.

Эта синагога на нашем языке джуури называется "шешкомбара", что означает шестикупольная синагога. Это здание было построено в 1888 году. И оно действовало как синагога. Но, к сожаления, во время Советского Союза, из-за того, что религия была запрещена, это здание использовалось как фабрика для ковроткачества. Но после распада СССР она все же была отремонтирована и до сих пор действует как синагога Наум Нифталиев гид

Считается, что Красная Слобода — единственное в мире место компактного проживания евреев за пределами Израиля и США, с населением около трех с половиной тысяч человек.

В общине есть две действующие синагоги и йешива, или школа, где дети изучают Тору, иврит и узнают об обычаях горских евреев.

Для некоторых молодых людей 1990-е годы были трудным периодом - многие были вынуждены покинуть общину в поисках работы после распада Советского Союза.

Но сейчас - отчасти благодаря ортодоксальным еврейским просветительским группам - молодежь молится в оживленной местной синагоге, и десятки молодых людей посещают йешиву.

Несмотря на то, что ислам - основная религия в Азербайджане, в стране также практикуются иудаизм и другие вероисповедания.

На протяжении многих веков иудеи и мусульмане жили вместе в Губе. Было бы здорово, если такое соседство взяли за основу во всем мире Хемдулла Деняров исламовед

Музей горских евреев открылся только в прошлом году, пролив свет на эту единственную в своем роде общину, на их традиции и культуру, которые бережно хранят для будущих поколений.