В Азербайджане чтут традиции горских евреев

Азербайджан издавна был домом для различных этнических групп, в том числе горских евреев - потомков еврейского народа, мигрировавших из Персии в горы Кавказа сотни лет назад.
Красная Слобода выделяется на фоне других азербайджанских поселений своим уникальным архитектурным стилем. Местные жители чтут и хранят свои многовековые традиции.
Считается, что Красная Слобода — единственное в мире место компактного проживания евреев за пределами Израиля и США, с населением около трех с половиной тысяч человек.
В общине есть две действующие синагоги и йешива, или школа, где дети изучают Тору, иврит и узнают об обычаях горских евреев.
Для некоторых молодых людей 1990-е годы были трудным периодом - многие были вынуждены покинуть общину в поисках работы после распада Советского Союза.
Но сейчас - отчасти благодаря ортодоксальным еврейским просветительским группам - молодежь молится в оживленной местной синагоге, и десятки молодых людей посещают йешиву.
Несмотря на то, что ислам - основная религия в Азербайджане, в стране также практикуются иудаизм и другие вероисповедания.
Музей горских евреев открылся только в прошлом году, пролив свет на эту единственную в своем роде общину, на их традиции и культуру, которые бережно хранят для будущих поколений.