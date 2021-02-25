Польша не признает российские и китайские вакцины

Польские власти ужесточают карантинные меры, стремясь замедлить распространение коронавируса. За последние сутки в стране выявлено более 12 тысяч заразившихся – это максимальное значение с начала года.

Новые ограничения будут действовать на северо-востоке страны в течение по меньшей мере двух недель, начиная с субботы. Занятия в школах вновь будет дистанционным, закроются торговые центры, гостиницы, музеи, театры и бассейны.

Прибывающим из Чехии и Словакии потребуется теперь предъявить на границе отрицательный тест на коронавирус или справку о том, что им уже сделана прививка от болезни, причём дважды. Уточняется, что должны быть использованы вакцины, одобренные Европейским медицинским агентством, к которым российский и китайский препараты не относятся.

В польском министерстве здравоохранения ожидают, что пик набирающей силу третьей волны придётся здесь на конец марта или начало апреля.