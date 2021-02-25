Италия простилась с погибшим послом

В Риме прошли государственные похороны посла Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Луки Аттаназио и сотрудника подразделения охраны посольства Витторио Яаковаччи, погибших в понедельник в ходе вооруженного нападения на автомобили миссии ООН в районе города Гома в провинции Северное Киву. Получивший тяжелые ранения посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где позднее умер.

Он возглавлял посольство Италии в ДРК с октября 2019 года. Кроме того был убит местный водитель автомобиля, в котором находился дипломат.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН: "Примерно в 10:15 по местному времени два автомобиля были остановлены вооруженной группой, и все пассажиры были вынуждены выйти из машин. В это время был убит водитель одного из автомобилей Всемирной продовольственной программы Мустафа Миламбо.

Затем оставшихся шесть пассажиров под дулом пистолета затолкали в кусты, где произошла перестрелка, во время которой посол Италии Лука Аттаназио и его охранник Витторио Яковаччи были смертельно ранены и впоследствии скончались".

Личности нападавших и их мотивы ещё не названы. Район, где был обстрелян конвой Всемирной продовольственной программы, регулярно подвергается нападениям со стороны вооруженных ополченцев и бандитов. ООН выполняет важную миротворческую миссию в Восточном Конго. Европейский союз также финансирует там гуманитарные проекты на сумму 40 млн евро.