Во Франции продлят срок службы атомных реакторов

Во Франции на 10 лет продлевают срок службы самых старых реакторов, установленных на атомных электростанциях. Об этом решении местного регулятора стало известно в четверг. Отмечается, что при проектировании срок их эксплуатации определён не был, но предполагалось, что он составит 40 лет. Компании «Электрисите де Франс» предписано провести ряд работ и испытаний для обеспечения безопасности АЭС.

Речь идёт о 32 реакторах мощностью 900 МВт (э), запущенных в конце 1970-х и начале 1980-х годов на восьми АЭС в разных частях страны.

В настоящее время 70% электроэнергии производится во Франции на атомных станциях, это больше, чем в любой другой стране мира. Такое положение дел вызывает недовольство организации «Гринпис», где считают, что АЭС представляют большую угрозу для окружающей среды. К 2035 году Франция намерена снизить долю атомной энергетики до 50%.