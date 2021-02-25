Лидеры Евросоюза сетуют на нехватку вакцин

Руководители Евросоюза и его стран-членов проводят на видеоконференцию, посвящённую борьбе с коронавирусом. Темпы вакцинации признаны недостаточными. Лидеры сетуют на то, что фармацевтические компаний не поставляют обещанного количества доз, но признают, что контракты с ними были заключены с большими опозданиями.

На саммите обсуждается возможность выдачи привитым гражданам сертификатов, которые позволят им ездить за границу на отдых. Идею поддерживают зависящие от туризма южные страны – особенно Греция и Испания, а северные, в первую очередь Германия, предупреждают, что это будет дискриминация в отношении большой части населения, которая по разным причинам не получила уколов.

Ещё одной темой переговоров стало закрытие некоторых границ с целью предотвратить распространения вируса. Это нарушает нормальную работу единого рынка, не говоря уже о свободе передвижения. Бельгии и ещё пяти странам ЕС рекомендовано разрешить международные поездки даже без веских причин по мере приближения сезона отпусков.