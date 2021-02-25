В Испании ждут британских туристов

Бенидорм – один из самых популярных у британских туристов курортных городов Испании. Сейчас здесь пустуют пляжи, но вскоре ситуация может измениться. За последние два дня в здешних гостиницах резко выросло число бронирований на летний период – после того, как британские власти заявили, что с середины мая может возобновиться авиасообщение с другими странами. Говорит Карлос Барсенас, директор гостиницы:

– Число бронирований подскочило на 565% по сравнению с прошлой неделей за счёт запросов из Великобритании.

Когда в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, британским путешественникам закрыли доступ в ряд стран, но Испания не входит в их число. Поясняет Хуан Хосе Перес Паркер, председатель ассоциации турфирм:

– Здесь мы прямо или косвенно зависим от британских туристов, а их, как заявили в Лондоне, точно не будет до середины мая. До той поры в Бенидорме не возобновится прежняя жизнь.

Испанские власти заверяют местных жителей, что будут проверять результаты теста на коронавирус у всех туристов, которых здесь очень ждут.