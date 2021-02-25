Противостояние в Ереване

После того, как генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в центре Еревана собрались как сторонники оппозиции, воодушевлённые шагом военных, так и сторонники правительства страны.

Сам Пашинян назвал действия генералов попыткой военного переворота и потребовал отставки главы генштаба Оника Гаспаряна. Но по конституции это может сделать только президент страны.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

"Некоторые люди хотят втянуть армию в неконституционную деятельность. Это попытка переворота. Но народ не позволит произойти перевороту в Армении".

Один из оппозиционных лидеров призвал строить баррикады и блокировать здание парламента, пока депутаты не отправят Пашиняна в отставку. Экстренное заседание законодательного органа сорвалось — из-за неявки депутатов правящего блока.

Большую озабоченность происходящим в стране выразили представители ОБСЕ. С осуждением армянских военных выступили в Турции.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции:

"Мы выступаем безусловно против любых переворотов и путчей, где бы они ни происходили. Поэтому мы жёстко осуждаем попытку переворота в Армении. Конечно, при демократии граждане могут критиковать правительство и даже требовать его отставки. Это естественно. Но неприемлемо, когда военные требуют отставки избранного правительства, не говоря уже об организации путча".

Никол Пашинян обсудил ситуацию по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее в Кремле заявили, что с тревогой следят за происходящим, но подчеркнули при этом, что Москва считает этот кризис исключительно внутренним делом Армении.