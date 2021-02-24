Тайгер Вудс прооперирован, спортсмен находится в сознании

Главврач университетской больницы в Лос-Анджелесе сообщил, что Тайгер Вудс поступил в стационар с открытыми оскольчатыми переломами большеберцовой и малоберцовой кости правой ноги.

Во время операции медики собирали их буквально по частям, используя штифты и стержни. Травмированы также щиколотки. Спортсмен находится в сознании, он может отвечать на вопросы врачей.

Вудс попал в тяжелую аварию на автотрассе. Внедорожник, которым он управлял, по неизвестным пока причинам вылетел на обочину и несколько раз перевернулся.

Автомобиль был поврежден настолько, что Вудса спасатели извлекали из салона, разрезая корпус машины гидравлическими ножницами.

Шериф графства, где произошло ДТП, в заявлении для прессы отметил, что Вудс был пристегнут и смог назвать ему свое имя.

Правоохранитель добавил, что, по первым оценкам, внедорожник шел на большой скорости, и судя по всему, спортсмен потерял контроль над транспортным средством.

В инциденте - это заявил агент Вудса - участвовал еще один автомобиль.

Месяц назад Вудс перенес операцию на позвоночнике, ему удалили фрагмент межпозвоночного диска, который защемлял нерв. После операции Тайгер заявил о намерении возобновить тренировки.

45-летний Тайгер Вудс пятнадцать раз побеждал в турнирах серии "Мэйджор".