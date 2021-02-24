Экспедиция по бездорожью Анголы

Нет сомнений, Ангола - одна из самых красивых стран в мире, ждущая открытия. Чтобы убедиться в этом, как насчет поездки по бездорожью?

Добро пожаловать! Мы проведем вас через городские районы, невероятную природу и изумительные пляжи с золотым песком. Давайте посмотрим репортаж от нашей команды в Анголе.

Сбор в порту Луанды в предвкушении дня исследований и приключений. Для этих членов автоклуба, их друзей и родных, бездорожье - это страсть.

Для нас езда по бездорожью – это хобби. В Анголе есть все условия для этого. Это же Африка. Думаю, у каждого должен быть джип, чтобы своими глазами увидеть эти выдающиеся места Альфреду Оливейра лидер тура на внедорожниках

Мы двигаемся на север. Наше сегодняшнее 130-километровое путешествие пройдет от порта Луанды до устья реки Онзу. На пути нас ждут несколько остановок в завораживающих местах.

В заезде по бездорожью принимает участие 21 "экипаж". Первый этап проходит на дорожному покрытию из Луанды в соседнюю провинцию Бенгу. Шанс поймать городские и сельские пейзажи, а также взглянуть на местную жизнь.

Нам нравится чувствовать себя свободными в наших автомобилях. Ангола - огромная, неисследованная страна. Ей есть что показать не только ангольцам, но и всему миру. Мы, как клуб, хотим воспользоваться этим, за рулем наших внедорожников Toyota Land Cruiser Юрий Майу Гимарайнш президент клуба Toyota Land Cruiser в Анголе

По пути к побережью нас ждали потрясающие виды. Такие как - на реку Лифун с вершины обрыва...

Нам повезло, что у нас есть страна, которая предлагает тысячу и одну возможность и, прежде всего, разнообразие. Мы можем приехать из леса в пустыню, на центральное нагорье. Каждое место имеет свою растительность, свои особенности. У нас есть... прибрежная полоса, море. Эта страна бесконечно многогранна Аделину Чавес участник тура на внедорожниках

Переместившись на песок, мы поняли, что пришло время для адреналина. Любовь к природе и бездорожью - вот что объединяет этих людей. И они знают, что окружающая среда не должна при этом страдать.

Обычно, когда я куда-нибудь приезжаю, я всегда оставляю место чище, чем оно было... Мы можем веселиться, наслаждаться природой, охотой, рыбалкой гораздо более ответственно. И если мы будем думать о природе, кто знает, может быть, через 20 или 30 лет наши дети смогут наслаждаться тем же самым, что и мы Аделину Чавес участник тура на внедорожниках

Мы прибыли в пункт назначения... к устью реки Онзу. Такое путешествие можно проделать как за 2 часа, так и за день, в более расслабленном темпе.

Мы находимся менее чем в 100 километров от столицы, и, как видите, мы наслаждаемся здоровой окружающей средой. Слева от нас река, справа - море..... Ангола полна таких мест. Как только удается, мы ездим в такие туры всем клубом Юрий Майу Гимарайнш президент клуба Toyota Land Cruiser в Анголе

И, после долгого пути, пришло время расслабиться. Эти любители бездорожья стремятся поделиться подобными приключениями с гостями Анголы.

Свяжитесь с нами и приезжайте, посмотрите своими глазами на великолепие Анголы, на то что дает нам эта красивая страна Альфреду Оливейра лидер тура на внедорожниках

Какое прекрасное путешествие по бездорожью! Увидимся скоро для очередного приключения по Анголе. На этот раз — на мотоцикле! Спасибо, что были с нами.