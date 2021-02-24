COVID и перемены: роботы наливают пиво в Севилье

На фоне пандемии коронавируса в испанской Севилье все большей популярностью пользуются бары, где клиентов обслуживают роботы. Механическая "собака" Спот разносит заказанные напитки, гидравлическая рука наливает пиво под "правильным" углом. Робот способен и проверить документы гостя при помощи специального сенсорного экрана: исполнилось ли ему 18? Оплатить также можно банковской картой.

Отсутствие социального контакта, а значит, и снижение риска заразиться COVID-19 посетители ценят. С оптимизмом смотрит на новшество и глава испанской компании Macco Robotics Виктор Мартин: "В конечном итоге, мы улучшаем качество работы ресторанов, ведь профессионалы кулинарной индустрии могут посвятить себя созданию добавленной стоимости, заняться более интересной работой, чем кейтеринг". А значит и доходы в будущем вырастут, уверен он. Карантин и резкое снижение количества туристов стали серьезным ударом для испанских рестораторов. Продажи пива в барах в первой половине 2020 года упали на 40%, согласно данным ассоциации Cerveceros de España.