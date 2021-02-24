Европарламент лишает неприкосновенности каталонских сепаратистов

В Европарламенте предлагают лишить неприкосновенности трёх депутатов, выступающих за выход Каталонии из состава Испании. Комитет по правовым вопросам (аббревиатура JURI) пришёл к выводу, что Карлес Пучдемон, Клара Понсати и Антони Комин должны ответить на обвинения испанской судебной системе по поводу их участия в неконституционном референдуме и одностороннем провозглашении в 2017 году независимости Каталонии.

Бывший глава этого автономного сообщества считает состоявшуюся в Европарламенте процедуру несправедливой:

"В комитете JURI наблюдается чрезмерное представительство избранных депутатов из Испании, - сказал Пучдемон, - Кроме того, Европарламент допустил досадные утечки, которыми пользуются испанские ультраправые силы и их СМИ, чтобы оказать давление на евродепутатов из других политических семей ".

Председатель Комитета по правовым вопросам Адриан Васкес возразил на это, что JURI сформирован пропорционально составу пленарного заседания, на котором среди 705 депутатов присутствуют 59 испанских. Он подчеркнул, что при решении вопроса о снятия иммунитета были приняты во внимание два обстоятельства:

«Во-первых, запрос государства-члена ЕС о расследовании или судебном преследовании в отношении депутата без учёта того, как он голосовал и какие мнения высказывал, - сообщил Васкес. - Во-вторых, и это важнее, судебный процесс (в данном случае испанский) инициирован до того, как этот депутат занял своё парламентское место ".

В судьбе трех каталонских сепаратистов решающей будет вторая неделя марта. Европейский ордер на их арест, выданный Мадридом, будет возобновлен, если за это проголосует большинство Европарламента. Но Пучдемон и два его соратника выражают уверенность, что за них заступится Апелляционный суд Брюсселя. Бельгийское правосудие уже воспротивилось экстрадиции бывшего министра культуры Каталонии Люиса Пуча.