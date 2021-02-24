ЕС может дать военно-морской операции IRINI новую задачу

Скоро год, как Евросоюз проводит военно-морскую операцию IRINI. Её задача - обеспечивать соблюдение международного эмбарго на поставки оружия в Ливию, где уже 10 лет идёт гражданская война. ЕС использует для этого авиацию, спутники, системы наблюдения. Руководитель операции контр-адмирал Фабио Агостини побывал в Брюсселе, чтобы просить о продлении мандата ещё на 2 года.

Корреспондент Euronews Эфи Кутсокоста спросила его о роли IRINI в процессе прекращения огня в Ливии.

Агостини: Ливия сейчас находится в решающей фазе. В ближайшие дни должно быть создано переходное правительство. Мы следим за тем, что происходит на море, в воздухе и на суше. Мы готовы выполнить решение о какой-либо поддержке, которое примут для нас международное сообщество, противоборствующие стороны и государства-члены ЕС. Мы готовы.

Euronews: Несмотря на ваши усилия, вас критикуют за то, что оружие продолжает поступать в Ливию из одних и тех же источников. Что вы можете сказать по этому поводу?

Агостини: Пока мы подвергли досмотру 6 кораблей. Мы отслеживаем около 2000 судов, 150 авиационных полётов. Мы направили 20 докладов в ООН и группу экспертов о возможной или подтвержденной незаконной деятельности в Ливии. Такие важные результаты мы получили за небольшой период нашей деятельности.

Euronews: Вы бы сказали, что помогаете также остановить нелегальную миграцию из Ливии в Европу?

Агостини: Я считаю, что лучший способ остановить нелегальную иммиграцию и способствоваать ликвидации этой модели контрабанды людей - это обучить ливийские береговую охрану и военно-морской флот. Нужно позволить им быть более самостоятельными в решении вопросов безопасности в их морской зоне. К сожалению, из-за нынешнего политического тупика выполнение этой нашей задачи не началось. Но мы уверены, что в ближайшее время, по мере развития ситуации в Ливии, мы сможем добиться определенных результатов даже в этой области.

Euronews: Должны ли иностранные войска покинуть Ливию, чтобы помочь в переходе власти и создании новой ситуации в регионе?

Агостини: Я думаю, что есть много препятствий для достижения стабильности и мира в Ливии. Одно их них — это присутствие иностранных войск, а точнее, я бы сказал, присутствие наемников или незаконных вооруженных сил. Это по-прежнему остается одной из проблем, которую необходимо решить.