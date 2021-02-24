В ЕС обещают "наверстать упущенное" по вакцинации граждан к лету

Европа наверстает упущенное и достигнет своих целей по вакцинации населения к лету. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее компания AstraZeneca опровергла информацию о том, что не сможет поставить в ЕС даже половину доз, предусмотренных контрактом на второй квартал.

"В условиях этой пандемии производители вакцин - наши партнеры. Они также никогда ранее не сталкивались с подобными трудностями. Всегда возникают новые вопросы, которые мы, как правило, можем решить полюбовно", - отметила фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

Нехватка препарата поставила под угрозу кампании по вакцинации во всех странах Евросоюза. Сроки переносятся. В Бельгии люди старше 65 смогут привиться только в конце марта.

Венгрия не стала не дожидаться союзного решения и приступила к вакцинации населения китайским препаратом Sinopharm, ЕС не одобренным. До конца недели прививку от коронавируса сделают 800 тысяч человек, в том числе люди старше 60.

Накануне самолет с первой партией вакцины, разработанной AstraZeneca, приземлился в украинском аэропорту Борисполь. Всего 500 тысяч доз. Первыми в очереди на прививку врачи.

В Румынии опасаются "третьей волны". Здесь в самом разгаре вакцинация учителей. В распоряжении местных медиков разработки BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В апреле страна получит и 8 млн доз вакцины американской компании Johnson & Johnson.