Мороз и оттепель в Москве

В московском регионе ночь с понедельника на вторник стала самой морозной в этом сезоне. В некоторых районах температура воздуха опускалась ниже минус 30 градусов Цельсия. Синоптики предупреждают, что со среды на смену аномальному похолоданию придет рекордная оттепелью и воздух прогреется до пяти градусов Цельсия, атмосферное давление повысится, затем ожидается снегопад. Специалисты советуют метеозависимым людям в ближайшие дни соблюдать режим отдыха и работы. Морозная погода вернется в столицу в начале марта и про прогнозам метеорологов весь месяц будет холодным.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что до конца февраля температура воздуха ниже нормы на 10-12 градусов ожидается в Заволжье, Тюменской области, на юге Западной Сибири и Урале, а на самом юге Сибири — выше нормы на 4-8 градусов.