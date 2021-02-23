COVID-19: в США объявлен национальный траур

Пандемия в США унесла жизни свыше полумиллиона человек. В стране объявлен траур по умершим от COVID-19.

Три самых зараженных штата - это Калифорния, Техас и Флорида. Там же, согласно официальным данным, и больше всего летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания и осложнений.

Еще во время предвыборной кампании Джо Байден подчеркивал, что обуздание инфекции станет приоритетом в его работе.

Американский лидер обратился к нации: "Мы потреяли соотечественников. Прекрасных, удивительных, замечательных людей. Самых разных. Среди них и те. кто родился в Америке, и те, кто приехал в Америку. И, к нашей скорби, их последний вдох они испускали в одиночестве. И мы, разумеется, не можем согласиться, чтобы подобное продолжалось и повторялось. Но мы не должны и соглашаться с тем, что у нас может притупиться сострадание, что мы утратим умение сочувствовать горю. Нельзя позволить, чтобы люди, ушедшие люди, становились бы лишь цифрами в статистике, лишь строчкой в новостях. Мы чтим память ушедших и мы сражаемся за тех, кто жив, мы продолжим биться за каждую жизнь".

За год пандемии коронавируса в США им заразились почти 29 миллионов человек, в стационарах сейчас находятся свыше 9 миллионов человек.

В общемировой статистике летальных исходов на Америку приходится одна пятая часть.