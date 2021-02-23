ООН призывает расследовать "ужасное нападение" в ДРК

Повстанцы-хуту заявили о своей непричастности к нападению на автомобили ООН на востоке Демократической Республики Конго, в результате которого был убит посл Италии Лука Аттаназио и сопровождавшие его охранник и водитель. О судьбе еще троих пассажиров до сих пор ничего не известно.

Ранее МВД республики обвинило в организации нападения членов экстремистской повстанческой группировки "Демократические силы за освобождение Руанды".

"Генеральный секретарь ООН призывает правительство Демократической республики Конго как можно быстрее расследовать это ужасное нападение на миссию ООН и привлечь исполнителей к ответственности. Он подтвердил, что ООН продолжит оказывать поддержку конголезскому правительству и народу страны, их усилиям по установлению мира и стабильности, особенно на востоке страны".

Лука Аттаназио родился в городе Лимбьяте, расположенном в области Ломбардия. У него остались жена и три дочери. На должность посла Италии в Киншасе он был назначен в 2017 году.

"У него были мечты и он воплощал их в реальность. Он уехал отсюда в молодости, чтобы учиться в дипломатической академии и добился успехов, несмотря на то, что в его семьи не было дипломатов, ля нас это повод для гордости". — говорит говорит мэр Лимбьяте Антонио Ромео.

Нападение было совершено на территории заповедника Вирунга. Посол направлялся в школу, где должна была состояться презентация проекта строительства столовой.

По оценкам наблюдателей, на востоке Демократической республики Конго действуют 122 вооруженных группировки. Многие занимаются грабежами местного населения и контролируют нелегальную добычу золота в районах на границе.