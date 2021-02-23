В Мьянме прошла всеобщая забастовка, в которой приняли участие миллионы людей. Во многих городах страны были закрыты предприятия, банки, крупные торговые центры и небольшие магазины, прервано железнодорожное и автобусное движение. Люди вышли на улицы, протестуя против военного переворота, произошедшего здесь первого февраля. С тех пор в стране продолжаются манифестации протеста, а жертвами столкновений с полицией стали по меньшей мере два человека, но это не остановило демонстрантов:

– Честно говоря, мне было страшно выходить сегодня на улицу. Но что бы ни случилось, это наш долг, и мы принимаем участие в акции.

– Не хочу, чтобы нашей страной правили военные. При таком режиме мы боялись бы все вместе выйти на улицу. Поэтому мы протестуем сейчас, хотя тоже страшно.

Захватившие власть военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на год. Лидер страны Аун Сан Су Чжи по-прежнему находится под домашним арестом. Несмотря на массовые проявления недовольства, военные заявляют, что не намерены уступать протестующим.