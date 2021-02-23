Обновление: Правительство Оренбургской области объявило о ликвидации утечки газа. Министерство энергетики Казахстана отмечает, что все объекты газотранспортной системы республики работают в штатном режиме, несмотря на аварию в России.

Из-за взрыва на газопроводе «Союз» Россия приостановила транзит топлива в Казахстан. Об этом объявило министерство энергетики. Авария произошла в Илекском районе Оренбургской области на 108-м км трубопровода Оренбург — Новопсков. После взрыва начался пожар, — сообщает МЧС. По официальным данным, пострадавших нет.

В минэнерго отметили, что в итоге магистральный газопровод отключили на участке от нулевого до 123 км., прекращён транзит через газоизмерительную станцию Алексеевка в Казахстан. На месте ЧП, как передаёт ТАСС, работают десятки специалистов, развернут оперативный штаб.

Магистральный газопровод «Союз» проходит через Украину, Россию и Казахстан. Основной источник топлива для него — Оренбургское месторождение.