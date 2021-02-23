Решение высших дипломатов Евросоюза ввести ограничительные меры против ряда российских официальных лиц за преследование оппозиционера Алексея Навального вызвало в Брюсселе смешанную реакцию. Между странами-членами ЕС снова выявились разногласия по поводу того, какими должны быть отношения с восточным соседом.

Бывший министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат, считает бессмысленным замораживать счета этих чиновников и не давать им виз:

"С точки зрения Центральной Европы, это выглядит как шутка, - сказал Витольд Ващиковский. - Потому что это даже не символические санкции. Нескольких человек всего лишь просят не ездить в Европейский Союз. Большинству этих людей и так никогда не разрешат поехать в ЕС, потому что они либо члены партии, либо сотрудники служб безопасности. Так что это совершенно бессмысленно наказывать таким образом Россию".

Большинство законодателей подчёркивают необходимость делать больше для того, чтобы российские власти не могли подавлять голоса своих критиков.

Французский либерал считает, что президент РФ хочет сыграть на разногласиях внутри ЕС, и что на персональных санкциях против его окружения останавливаться не стоит:

"Владимир Путин – как шахматист. Оценив ситуацию, он пытается разделить государства-члены Евросоюза, но когда он чувствует, что мы едины, обычно он сдерживается, - сказала Натали Луазо. – Мы сделали только первый шаг, и по-моему, мы должны подумать о том, чтобы двигаться дальше".

По юридическим причинам Евросоюз пока воздержался от мер против поддерживающих Кремль олигархов и от экономических санкций. Но, по мнению научного сотрудника организации "Друзья Европы" (Friends of Europe), ЕС должен действовать избирательно и уважать верховенство права:

"Санкции должны выдерживать проверку в суде, особенно если они оспариваются заинтересованными российскими лицами, которые находятся в правительстве или в системе уголовного правосудия, и причастны к тому, что случилось с Навальным, - сказал Джейми Шей. - Некоторые люди представляют собой более соблазнительны цели, но находятся вне цепочки командования. Так что ЕС должен быть осторожен в этом деле".

Этот аналитик также утверждает, что санкции Евросоюза должны стать примером для других.

Теперь все взоры перемещаются на Вашингтон. В Брюсселе все хотят увидеть, как президент Джо Байден будет иметь дело со своим российским коллегой.