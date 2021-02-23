Европарламент изучает действия пограничников агентства Frontex

Европейский парламент учредил специальный комитет для расследования предполагаемых нарушений, допущенных агентством Frontex при охране внешних рубежей ЕС. Прошлой осенью несколько газет сообщили, что сотрудники этой европейской пограничной и береговой службы оказались причастны к незаконному вытеснению обратно в Турцию нелегальных мигрантов, которые пытались пробраться на территорию ЕС. Ясности будут теперь добиваться 14 депутатов Европарламента под председательством мальтийского правоцентриста Роберты Метсолы.

«В ходе этого процесса мы будем спрашивать исполнительного директора Frontex, других лиц, работающих с агентством, всех, кто проводит расследования, - сказала она. - Мы не остановимся, пока не получим исчерпывающие ответы и полную картину происходившего, для чего, собственно, и нужен Европейский парламент. Этот парламент поддержал агентство, он понимает, что Европе нужна сильная политика по управлению внешними границами, у нас должна быть сильная защита основных прав человека. Ко всему этому относятся вопросы, которые мы будем задавать".

Исполнительный директор Frontex Фабрис Леггери ранее заявил, что доказательств каких-либо нарушений нет, и что обвинения частично основаны на дезинформации.

В январе пограничное агентство приостановило свою деятельность в Венгрии, заявив, что местная полиция незаконно вытесняет мигрантов на территорию Сербии. Как отметил либерал из Румынии Драгош Тудораке, необходимо дать оценку действиям не только европейских пограничников, но и национальных служб некоторых стран-членов ЕС:

«Для нас очень важно изучать не только на свидетельства самого Frontex, но и правила применения силы государств-членов, участвующих в операциях, или на территории которых проводятся операции Frontex, - сказал Тудораке. - В первую очередь мы посмотрим на Грецию с ее национальной береговой охраной, действующей в Эгейском море. Что касается Венгрии, то для нас поведение её правоохранительных органов, полиции и пограничная охрана является очень важным элементом ».

У специальной парламентской комиссии есть 4 месяца на то, чтобы подготовить свой доклад и рекомендации.