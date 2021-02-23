Британцы бронируют билеты

Великобритания может восстановить авиасообщение с другими странами уже в середине мая. Известие об этих планах правительства, появившееся в местных СМИ, сразу вызвало всплеск бронирования билетов на самолёты, что подтверждают данные, представленные компанией Easyjet. В среднем речь идёт о росте в 300%, причём число бронирований на выходные и праздничные дни выросло более чем на 600%.

Между тем до сих пор сохраняется неопределённость относительно того, какие направления будут открыты и когда именно. К тому же, другие страны должны быть согласны принять британских путешественников, а Франция, Испания и ряд других сейчас закрыли для них свои границы из-за новых штаммов коронавируса.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассчитывает уже через несколько недель подготовить специальное приложение – своего рода цифровой пропуск, подтверждающий, что пассажир сдал тесты или сделал прививки, необходимые для въезда в страну. Некоторые компании уже тестируют приложение на своих рейсах, и ожидается, что в дальнейшем многие другие авиаперевозчики также станут его использовать.