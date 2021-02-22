Путин и Лукашенко провели переговоры о союзничестве

Переговоры без галстуков и регламента, обед, катание лыжах. В понедельник в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Главы России и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, процесса интеграции в рамках Союзного государства, борьбы с коронавирусом.

Путин напомнил, что Россия - самый крупный инвестор для Беларуси - в белорусскую экономику, по его словам, вложено свыше четырёх миллиардов долларов.

"Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали те или иные вопросы, которые стоят перед нами. Но мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества - он подтверждается". Владимир Путин президент России

Товарооборот между странами, по словам российского лидера, упал за время пандемии на примерно 15%, но все равно имеет высокие показатели.

"Я, конечно, очень благодарен за ту поддержку, которую вы оказываете экономике. Должен вас проинформировать, что это не зря - деньги не выброшены на ветер. Из примерно 70 миллиардов долларов ВВП Беларуси, как вы верно сказали, примерно половина завязана на России". Александр Лукашенко президент республики Беларусь

Путин отметил, что Россия уже в феврале-марте направит своему соседу новые партии "Спутника V" , и что Минску переданы технологии его производства.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поставки препарата, пообещав, что к осени в Беларуси появится отечественная вакцина от коронавируса.