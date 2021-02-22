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Демократическая республика Конго

Посол Италии убит в результате вооружённого нападения в ДРК

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 Андрей Позняков
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Военнослужащий ДРК пропускает конвой ООН в провинции Северное Киву, октябрь 2008
Военнослужащий ДРК пропускает конвой ООН в провинции Северное Киву, октябрь 2008   -   Авторское право  PASCAL GUYOT / AFP
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В результате вооружённого нападения на конвой ООН в Демократической республике Конго убит посол Италии Лука Аттанасио. Это подтвердили в Риме. Вместе с ним, по официальным данным, погиб по меньшей мере один сотрудник полиции. Отмечается, что дипломат передвигался в автоколонне Всемирной продовольственной программы.

Группа автомобилей была обстреляна в районе города Гома недалеко от границы с Руандой. Посла доставили в местную больницу, где он скончался от полученных ранений.

Лука Аттанасио возглавлял итальянскую дипломатическую миссию с конца 2019. Конголезские издания отмечают, что он мог быть главной целью нападавших, которые пытались взять дипломата в заложники.