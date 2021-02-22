Космический грузовик Cygnus прибыл на МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") успешно пристыковался к МКС. Принадлежащий американской компании Northrop Grumman ("Нортроп грумман") Cygnus доставил 3,7 тонн груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

Его отстыковка, как ожидается, произойдет в начале мая. Он заберет с собой со станции мусор и отходы, а затем сгорит в плотных слоях атмосферы

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем ("Сигнус") стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.

Захват корабля с помощью дистанционного манипулятора производит находящийся на борту станции астронавт Соити Ногути, контроль за телеметрией осуществляет его коллега Майкл Хопкинс.