Частичный локдаун на Лазурном берегу

Частичный карантин ввели в южном французском департаменте Приморские Альпы. Ограничения будут действовать там в выходные дни в ближайшие две недели.

Причина: в регионе зафиксирован резкий рост числа случаев заражения коронавирусом.

Бернар Гонзалес, префект департамента Приморские Альпы: "Эпидемиологическая ситуация обязывает нас ввести ограничение на перемещения и, следовательно, частичный локдаун. В ближайшие выходные и следующие перемещения будут запрещены в муниципалитетах прибрежного района, который простирается от Ментоны до Теуль-сюр-Мер. В нём сосредоточено почти 90% населения департамента. Эта зона - эпицентр заражения".

Со вторника в департаменте сроком на две недели закрываются все крупные торговые точки. Будет ужесточён контроль на границе с Италией. Жителям населённых пунктов прибрежной зоны запретят покидать дома с вечера с пятницы до утра понедельника без веской на то причины. Прогулки разрешат в радиусе пяти километров и не более часа в день

Число заражений в Приморских Альпах втрое выше среднего показателя по стране. Местные больницы не справляются с потоком больных. Каждый день в регионе положительный тест на коронавирус сдают около 600 человек.

Локальный локдаун французские власти вводят впервые за все время пандемии.