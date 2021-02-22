"Следующее поколение ЕС": фон дер Ляйен призывает к ускорению

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала национальные парламенты стран ЕС поторопиться и ратифицировать решение о том, где изыскать собственные резервы для Фонда восстановления после пандемии. Только тогда государства получат возможность воспользоваться пакетом помощи, утвержденным ранее Европарламентом. Лидеры институтов ЕС провели онлайн-конференцию о стабильности, экономическом сотрудничестве и управлении.

"Семь европейских государств, включая Португалию, уже ратифицировали "Решение по собственным ресурсам", касающееся финансирования программы "Следующее поколение ЕС". И я призываю всех вас последовать их примеру в срочном порядке. Ведь только после утверждения Решения по собственным ресурсам мы сможем придать импульс восстановлению ЕС", - заявила фон дер Ляйен.

Идею фон дер Ляйен сделать "Европу более зеленой, цифровой и инклюзивной" поддержала и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева: "Мы провели ряд исследований, которые показывают, что скоординированная стратегия по стимулированию инвестиций в "зеленую" инфраструктуру сегодня - необходимость. Это будет способствовать ежегодному росту ВВП в 0,7% в течение ближайших 15 лет. Появятся миллионы новых рабочих мест".

На конференции речь шла и о стратовавших по всему миру программах по вакцинации, а точнее о резких контрастах в их реализации в разных странах, о чем ранее заявили и в ООН.

"Поддержка развертывания кампаний по вакцинации в мире - важная составляющая выхода из кризиса. Сегодня 75% вакцин получили жители всего 10 стран. Это неприемлимо. Это не только нечестно, но еще и опасно", - считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил: "вакцинный национализм" приведет к дальнейшему распространению вируса, его очередным мутациям. А это, возможно, обернется для человечества новой чумой. До сих пор ни одной дозы препарата не получили 130 государств.