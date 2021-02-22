КС Чехии выступил против закрытия непродуктовых магазинов

Санитарные ограничения на торговлю в Чехии признаны незаконными. Такое постановление вынес Конституционный суд республики по итогам рассмотрения жалобы сенаторов.

В постановлении сказано, что правительство недостаточно обосновало необходимость закрытия магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости, допустив при этом ряд исключений. В результате, по мнению суда, многие предприятия были дискриминированы, — передаёт ТАСС.

Теперь при продлении санитарных ограничений правительство обязано будет пересмотреть эти положения с учётом позиции КС.

С жалобой на закрытие непродовольственных магазинов выступили 63 из 81 членов Сената, большинство в котором удерживает за собой оппозиция. Парламентарии объясняли, что не понимают, почему супермаркеты признаны более безопасными, чем небольшие обувные лавки. При этом, согласно официальным данным, чаще всего чехи заражаются в кругу семьи и на работе.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией был возобновлён в Чехии в октябре. В стране введены ограничения на собрания людей, на перемещение, действует комендантский час. Работать могут только продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки и предприятия, которые продают товары для похорон.

С начала пандемии в Чехии зарегистрированы более 1 млн 150 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксированы одни из худших в мире статистических показателей заболеваемости и смертности.