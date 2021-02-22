Boeing 777: у Европы есть вопросы

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) запросило информацию об инцидентах с самолётами Boeing с двигателем Pratt & Whitney PW4000.

На основании этих данных регулятор примет решение об их эксплуатации

Накануне Boeing рекомендовал приостановить полёты своих самолетов серии 777 с двигателем PW из-за возгорания одного из-них во время рейса.

У пассажирского судна, летевшего в субботу над Колорадо, оторвалась часть обшивки и упала на жилые кварталы. К счастью, лайнер, на борту которого находилось находился 241 человек, благополучно приземлился.

В тот же день у грузового Boeing 747 по время полёта над Нидерландами загорелся двигатель. Его металлические детали упали на жилой район. Пострадавших двое.

Причины ЧП пока не установлены.