Расследование: убийство посла Италии в ДРК

За убийством посла Италии Луки Аттаназио при нападении на конвой ООН в Демократической Республике Конго может стоять экстремистская повстанческая группировка "Демократические силы за освобождение Руанды". Об их неудавшейся попытке захватить дипломата в заложники заявляет министерство внутренних дел и безопасности ДРК.

Очевидец рассказывает, как все произошло: "Они попали в посла, сразу выстрелили в водителя и сотрудника охраны, который скончался тут же. Вскоре Вооружённые силы Демократической Республики Конго прибыли на место, они вытащили посла и сумели доставить его в отделение реанимации больницы в городе Гома".

Спасти Аттаназио и его охранника не удалось. О судьбе еще троих пассажиров автомобилей ООН до сих пор ничего не известно.

На территории ДРК группировка бывших повстанцев-хуту живет за счет грабежа местного населения. Ее конечная цель - свержение нынешнего правительства Руанды.